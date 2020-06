in foto: Virginia Raggi con Ezio Bosso

La Festa della Musica di Roma del 21 giugno 2020 sarà dedicata al maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso. Un lutto quello del direttore d'orchestra, compositore e pianista morto a soli quarantotto anni, che ha toccato il mondo della musica, in tantissimi lo hanno ricordato con immagini, messaggi d'addio e frasi di stima, un artista di innata bravura, capace di toccare con la sua musica le corde profonde dei sentimenti, e una persona dalla grande umanità. Ad annunciare la notizia di ricordarlo proprio nella ricorrenza in cui la Capitale celebra l'amore per la musica, la sindaca Virginia Raggi: "Abbiamo deciso di dedicare la Festa della Musica del 21 giugno al maestro Ezio Bosso, che ci ha da poco lasciato. Ci sembrava il modo migliore per rendere omaggio alla memoria di un grande artista a cui, circa un anno fa, Roma ha conferito la cittadinanza onoraria" ha scritto la sindaca. In quell'occasione Ezio Bosso emozionato per il riconoscimento ricevuto ha detto: "È difficilissimo parlare, sono commosso. Sono onorato più che mai. Il musicista deve volere bene a ogni nota e credere in essa. Per una città è lo stesso. Roma da oggi ha un cittadino orgoglioso che le vuole bene. Evviva Roma".

Come partecipare alla Festa della Musica di Roma 2020

Roma il 21 giugno 2020 celebrerà per il quarto anno consecutivo la Festa della Musica, giunta alla quarta edizione. Le persone che vorranno partecipare alla ricorrenza possono farlo registrandosi sul sito ufficiale dell'evento www.festadellamusicaroma.it seguendo le indicazioni. È possibile dare un contributo con la propria esibizione che può essere musicale o canora, quindi suonando uno strumento musicale o cantando una canzone, dal genere classico al reggae, dall’elettronica al pop. Una performance che potrà essere registrata oppure live, condividendo il proprio contenuto sui social network il 21 giugno stesso, con l’hashtag #FDMRoma2020.