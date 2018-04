Una studentessa di 16 anni paga 1.500 euro a due ragazzi e riceve in cambio due pacchi confezionati con dei palloncini colorati per bambini. Dentro, però, non c'erano palloncini, ma panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo. I due pusher, romani di 28 e 25 anni, viaggiavano in un pulmino per trasporto disabili. La ragazza viaggiava su un motorino.

La trattativa è stata notata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere che hanno arrestato tutti e tre, i trafficanti e la giovanissima acquirente. Tutti sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio i militari, impegnati in un'operazione di pattuglia in borghese, hanno assistito all'incontro tra i tre avvenuto in via Mattia Battistini, Roma nord. Avvenuto lo scambio, i carabinieri si sono avvicinati per un controllo accertando che il 28enne e il 25enne avevano appena incassato 1.500 euro in contanti dalla 16enne. A casa del 25enne, in zona Torrevecchia, i Carabinieri hanno trovato 7.400 euro in contanti, il guadagno della compravendita di droga. I due trafficanti si trovano ora agli arresti domiciliari mentre la 16enne, che aveva acquistato la droga per rivenderla in dosi a suoi coetanei, è stata portata presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.