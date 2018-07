in foto: La fotografia pubblicata sulla pagina Facebook dell’Oipa

Piccioni morti rimasti intrappolati nella rete antivolatili che si trova nella stazione della metropolitana B di Roma ‘Marconi'. In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini diversi animali sono stati trovati in stato di decomposizione all'interno della rete. Denuncia l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali: "I piccioni, forse entrati da qualche buco e rimasti imprigionati, hanno fatto certamente una fine terribile. I volontari dell'OIPA di Roma, hanno inoltre accertato che all'interno della stazione sono stati installati in maniera diffusa, dissuasori formati da spuntoni metallici al fine di evitare ai volatili di posarsi, ma questi strumenti spesso sono causa di ferite e mutilazioni", si legge in una nota.

L'OIPA ha per questo scritto e inviato una lettera alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e ha scritto alla direzione ATAC, all'Ufficio Benesse Animali di Roma Capitale chiedendo loro di intervenire urgentemente per verificare che non vi siano altri animali imprigionati "e ad evitare che la situazione possa ripetersi con possibili conseguenze penalmente rilevanti. E' stata richiesta inoltre la rimozione dei pericolosi dissuasori a punta metallica".