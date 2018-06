in foto: Foto di repertorio

Una bimba è stata aggredita da venti gabbiani reali inferociti mentre si trovava con sua zia al Bioparco di Roma. "Mia nipote è stata aggredita, ci è sembrato di vivere un film dell'orrore", racconta la donna a La Repubblica. "Appena abbiamo tirato fuori i panini dallo zaino siamo stati assaliti nel verso senso della parola da venti gabbiani inferociti: uno di loro ha ferito con il becco mia nipote al braccio destro. Ci è sembrato di vivere un film dell'orrore", continua il racconto Irene Pietroletti, professoressa di 36 anni.

"Non è la prima volta che accade una cosa del genere"

"Un custode che era sul posto ci ha raccontato che non è la prima volta che accade una cosa del genere. In direzione si sono scusati e ci hanno regalato tre nuovi ingressi: ma non credo che li utilizzeremo a breve. Quegli animali sono aggressivi e ci hanno spiegato che non possono allontanarli in nessun modo", conclude Irene, che si trovava al Bioparco insieme al figlio e alle due nipotine di 8 e 12 anni. I gabbiani hanno tentato di aggredire anche i bimbi di una scolaresca in visita al Bioparco, ma fortunatamente le maestre sono riusciti a portare in salvo i piccoli alunni.