Il primario di un reparto di un importante ospedale romano visita solo privatamente. La denuncia sulle pagine del Corriere della Sera a firma Paolo Foschi. Secondo quanto riporta il giornalista del quotidiano di via Solferino, il responsabile del reparto di Urologia Oncologica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma visiterebbe solo presso la prestigiosa casa di cura privata Quisisana, quartiere Parioli a Roma. O almeno questo è quello che risponde al telefono una voce femminile, probabilmente una segretaria del reparto o un'infermiera, alla richiesta di una visita: "Il professore in ospedale non visita". La donna ha anche fornito il numero per prenotare la visita alla clinica dove per l'appunto il medico riceve. La prima visita costa 200 euro, ma anche privatamente i tempi di attesa per un intervento chirurgico sono lunghissimi. "Tutti i casi sono urgenti, ma la disponibilità di posti per gli interventi è limitata", rispondono al telefono al giornalista gli addetti della clinica privata.

All'istituto Regina Elena, si legge in un comunicato del 2016, si eseguono circa 400 interventi l’anno di chirurgia uro-oncologica. "Dalle sale operatorie del Regina Elena – sottolinea Marta Branca, Commissario Straordinario IFO – si fa scuola su interventi di grande complessità e con approccio completamente "intracoporeo". L'urologia è stata la prima ma ora tutte le specialità chirurgiche degli Istituti utilizzano il robot. Posso tranquillamente affermare che il futuro della chirurgia è qui".