La video-denuncia arriva da Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata presidente alle Regionali del Lazio: "La nuova stazione Cotral di Ponte Mammolo, inaugurata 15 giorni fa da Zingaretti è allagata alla prima pioggia". Così si legge in una nota pubblicata su Facebook, in cui la deputata ha spiegato che il video le sarebbe stato inviato "da dipendenti interni". "Guardate con i vostri occhi. Questa è la dimostrazione la dimostrazione plastica del fallimento di una giunta Pd che in cinque anni ha saputo tagliare solo nastri, mentendo ai cittadini. Vale per i trasporti, così come per la sanità. Nessun piano rifiuti, nessun piano sul turismo, solo parole e attacchi al Campidoglio. Ecco, di fronte a queste immagini mi auguro che Zingaretti abbia almeno la decenza di chiedere scusa. Il 4 marzo c'èsolo un modo per mandare a casa questi bugiardi: barrare il simbolo del M5S alla Regione Lazio".

Per il Movimento 5 Stelle del Lazio il video "non lascia spazio ai dubbi. Cotral apra immediatamente una indagine interna per valutare la qualità dei lavori svolti e Zingaretti, se ha ancora un minimo di dignità, chieda scusa ai cittadini". Stando a quanto documenta il video, le forti piogge cadute oggi sulla capitale avrebbero provocato infiltrazioni d'acqua in alcuni pareti della nuova stazione dei bus regionali.

La smentita di Cotral: "Piccolissima infiltrazione"

"Dispiace smentire l'onorevole Lombardi ma nessun allagamento si è verificato all'interno della nuova sala d'attesa della Stazione di Ponte Mammolo. Come si evince chiaramente dalle immagini si tratta di una piccolissima infiltrazione d'acqua causata dall'occlusione dei pluviali del tetto dell'edificio la cui manutenzione – come l'onorevole Lombardi dovrebbe sapere – è carico di Atac. Nonostante questo i tecnici Cotral sono già al lavoro per attivare tutte le procedure necessarie alla riparazione". Questo afferma una nota della Cotral, la Compagnia dei trasporti laziali.