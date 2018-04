in foto: Andrea Severini, a sinistra, e la sindaca di Roma Virginia Raggi, a destra

"Sì, io e Virginia siamo tornati insieme, ma non dall'altro giorno". La conferma arriva dal diretto interessato, il marito della sindaca di Roma Andrea Severini, che al Messaggero conferma le indiscrezioni di ieri. Lui e la prima cittadina sono tornati insieme. "Ma quella foto è uscita per errore", racconta al quotidiano romano Severini riferendosi alla foto di lui e di Virginia Raggi seduti uno accanto all'altra sul prato del Circo Massimo. Lo scatto era stato pubblicato sull'account Twitter della sindaca nel giorno dei festeggiamenti per il Natale di Roma del 21 aprile.

"Virginia è contenta, ma è molto riservata. Siamo tornati insieme da qualche tempo, ma quella foto è stata un errore dello staff, non doveva essere pubblicata sui social", ha detto ancora Severini, intervistato al telefono mentre era al lavoro (è capo tecnico del suono a Rds). "Il Movimento 5 Stelle riuscirà a cambiare Roma, ne sono certo. Per riuscirci avremo bisogno anche dell'aiuto di tutti i cittadini. Forse sono anche più grillino di Virginia, ma siamo impegnati per il bene della città. Ma adesso devo andare, sto lavorando in radio e sono in diretta".