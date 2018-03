Un nuovo grave episodio di violenza contro una donna è avvenuto nel quartiere di Primavalle, alla periferia Nord di Roma. Qui un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri in largo Federico Borromeo nel popolare quartiere della capitale. I militari lo hanno fermato mentre stava aggredendo a calci e pugni l'ex compagna proprio in mezzo alla strada.

La donna, 46 anni, è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri dove è stata medicata per le percosse subite, e successivamente ha sporto denuncia. La vittima dell'aggressione ha spiegato come avesse deciso di lasciare il 53enne con cui aveva convissuto, proprio perché la costringeva a subire maltrattamenti fisici e psicologici. Da quel momento, e per quattro anni, l'uomo l'avrebbe perseguitata arrivando in più occasioni ad aggredirla.