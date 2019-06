La classifica delle migliori università: La Sapienza prima a Roma, seguono Tor Vergata e Roma Tre

In base alla classifica del QS World University Ranking 2020 l’università “La Sapienza” di Roma si afferma come la migliore della Capitale. Nonostante il miglioramento non riesce a entrare nelle prime 200 posizioni, con Tor Vergata, la Cattolica e Roma Tre che finiscono fuori dai primi 500 posti.