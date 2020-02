in foto: Porto Fluviale – Roma

Secondo una classifica pubblicata dal Guardian, il prestigioso quotidiano britannico, il quartiere Ostiense di Roma è uno dei quartieri più cool d'Europa. Un tempo area industriale, scrive la giornalista Alexandra Bruzzese, i dintorni della via Ostiense sono diventati un luogo pieno di nuovi ristoranti, locali, e graffiti di street art (Come in via del Porto Fluviale, foto sopra). Ci sono tanti studenti, dato che è il quartiere che ospita l'università Roma Tre, ma anche tanti stranieri, grazie ad affitti a prezzi ragionevoli e collegamenti rapidi con il centro in metropolitana. Il quartiere, ricorda Bruzzese, ospita la Basilica di San Paolo, stupenda ma non così affollata come San Pietro, e la Centrale Montemartini, un museo d'arte antica in una ex fabbrica. C'è anche il cimitero acattolico con tombe di poeti importanti come John Keats e Percy Shelley. Simboli del quartiere sono la Piramide e l'ex gazometro.

Il quartiere Ostiense tra i più cool d'Europa

Tantissimi sono i ristoranti e i locali, nati grazie alla presenza di tanti clienti giovani grazie alla vicinanza, come detto, con Roma Tre. Tra i negozi del quartiere c'è, ovviamente, Eataly, che si trova accanto alla stazione Ostiense. "Venite qua per mangiare sontuosamente e ammirare monumenti storici lontani dalle masse di turisti", scrive la giornalista del Guardian.

I 10 quartieri più cool d'Europa secondo il Guardian