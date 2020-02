in foto: Foto di repertorio

Salumi, formaggi e prodotti di gastronomia, seguono frutta e verdura, poi acqua, bibite e alcolici e ancora carne e pesce. Questi i prodotti più acquistati dai romani secondo il report annuale di Supermercato24. I prodotti del reparto salumeria e gastronomia dei supermercati, secondo l'indagine, rappresentano la categoria più acquistata (il 13 per cento della spesa totale, superiore alla media nazionale (12,8 per cento). In ribasso, invece, l'acquisto di dolci: la Capitale, infatti, è fuori dalle prime trenta città di questa speciale classifica. L'acquisto di dolci, nel 2019, è stato leggermente inferiore alla media italiana, 7,7 per cento contro 7,9 per cento, ben due punti sotto alla città più golosa, Napoli (9 per cento sulla spesa totale).

Gli acquisti dei romani al supermercato

Roma è la città più carnivora della regione Lazo, al 14esimo posto in Italia. Infine, si legge sempre sul report, gli utenti romani si confermano anche particolarmente attenti alla salute, integrando "nella loro alimentazione un buon quantitativo di frutta e verdura: sono loro nel Lazio ad acquistarne di più (12,3% della spesa totale, sopra la media nazionale 11,7%), tanto da classificarsi 11° in Italia, per un soffio fuori dalla top 10 alle spalle di Milano". In generale, almeno per quanto riguarda gli acquisti online, il volume di vendita maggiore si è registrato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.