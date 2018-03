Un posto speciale nel cuore di Fabrizio Frizzi era riservato a Bassano Romano: là era cresciuto, là, nel cimitero comunale, riposano i suoi genitori e là sarà tumulata anche la sua bara. Il legame con il piccolo paesino tra i laghi di Vico e di Bracciano è testimoniato dall'ultimo messaggio inviato da Frizzi al sindaco del comune del Viterbese, Emanuele Maggi. Il primo cittadino gli scrive per augurargli una pronta guarigione dopo la prima emorragia cerebrale che l'aveva colpito a ottobre nel corso della registrazione di una puntata de l'Eredità. A febbraio il conduttore risponde: "Egregio sindaco! O anche caro Emanuele, anche se con tanto ritardo ringrazio te e tutta la comunità di Bassano per il messaggio di vicinanza che mi avete mandato nei giorni difficili. Ora sto un po' meglio e spero di guarire. Un abbraccio a presto. Fabrizio".

"Frizzi, cresciuto a Bassano, è sempre rimasto legato a noi"

Su Facebook il sindaco Maggi ha spiegato il profondo legame tra Frizzi e Bassano: "Cresciuto nel nostro paese, non ha mai dimenticato le amicizie di gioventù, è rimasto legato alle nostre tradizioni, alla gente, ai luoghi. Sempre sorridente, pronto a scambiare saluti e abbracci con le persone che gli mostravano affetto ogni qualvolta veniva a trovarci. Poco più di un anno fa, durante una chiacchierata, nel mio ufficio, eravamo finiti a parlare di progetti suoi professionali e di un'iniziativa di raccolta fondi che la comunità di Bassano Romano stava facendo per dotare le nostre scuole elementari di nuove lavagne multimediali. In maniera assolutamente spontanea, intervendendo disse: "Una la vorrei donare io". E così fu".