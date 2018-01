L'imprenditore Alfio Marchini che per due volte stato candidato a sindaco di Roma, non ama molto il Campidoglio da consigliere: nel 2017 ha infatti collezionato appena 15 presenze. Dopo di lui c'è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che è anche anche parlamentare e che in Consiglio comunale si è fatta viva appena 12 volte.

Quattro, nell'anno appena trascorso, i consiglieri comunali in assoluto più assidui in Aula Giulio Cesare. Secondo le tabelle con le presenze in Assemblea del primo e del secondo semestre pubblicati sul sito del comune di Roma, il primato va ad un gruppo ristretto di eletti: Angelo Sturni e Marco Terranova, rispettivamente presidenti delle commissioni riforme istituzionali e bilancio del M5S; Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo, rispettivamente capogruppo e consigliere di Fratelli d'Italia. Tutti loro hanno hanno raggiunto ben 81 presenze in Aula lo scorso anno. La sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso del 2017 ha raggiunto quota 21 presenze in Assemblea Capitolina.

Tutti gli altri consiglieri si attestano tra le 56 presenze (della pentastellata Cristina Grancio) e le 80 (guadagnate, per esempio, dal presidente dell'Aula Marcello De Vito, come pure dal suo vice Enrico Stefa'no, entrambi del M5S), passando per le 75 di Alessandro Onorato (lista Marchini). Nell'ambito ristretto del gruppo Pd i tre consiglieri piu' assidui, a pari merito con 76 presenze, sono stati Ilaria Piccolo, Marco Palumbo e Giulio Pelonzi. Cinquantanove, invece, le presenze del parlamentare e consigliere dem, nonchè sfidante della Raggi alle ultime elezioni, Roberto Giachetti.