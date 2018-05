Nevica sul Terminillo, su monte Livata, a Campo Catino e a Campo Staffi. Un ritorno dell'inverno, più che un anticipo d'estate. Temperature minime in picchiata su tutta la penisola in questi giorni di metà maggio e nevicate vengono segnalate sulle Alpi e sull'Appennino. Nel Lazio, informa la pagina Facebook ‘Meteo neve Roma e Castelli', ha nevicato nella notte e in mattinata su tutte le località sciistiche della regione.

Sul versante nord del Terminillo due metri di neve

In particolare sul Terminillo la neve è tornata intorno alle 11 di questa mattina. Alcune immagini, diffuse su Facebook da Vito Paciucci, vicesindaco di Leonessa (Rieti), mostrano che a quota 1900 metri nel versante nord del monte Terminillo sono presenti ancora circa due metri di neve. Così Paciucci su Facebook: "Oggi Terminillo versante nord ( Leonessa) c’è neve sufficiente per sciare, unica zona del centro Italia, una risorsa economica per tutta la Provincia di Rieti !!! Basta con il partito del NO è ora che ci facciamo sentire, ne vale del nostro futuro!!"