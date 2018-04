in foto: L’attrice americana Olivia Luccardi – Foto Instagram

Olivia Luccardi, classe 1988, attrice americana, è stata molestata su un taxi abusivo mentre stava trascorrendo le vacanze di Natale a Roma. Il fatto sarebbe accaduto, riporta il giornalista di Leggo Davide Ruffolo, nella serata di giovedì 28 dicembre. L'attrice aveva trascorso la serata insieme ad amici in un pub di Testaccio e poi aveva chiamato un taxi. Sulla vettura sono saliti lei e altri ragazzi, tutti riaccompagnati a casa dal tassista. L'ultima era rimasta lei. Una volta solo con la passeggera, il conducente del taxi l'avrebbe afferrata dalle braccia e l'avrebbe tirata a sé riuscendo a baciarla in bocca. L'attrice è riuscita a divincolarsi e a fuggire prima che potesse accadere altro. Ora il tassista, abusivo e originario della Siria, è accusato dal pm della Procura di Roma, Silvia Santucci, di violenza sessuale.

Olivia, attrice di cinema e tv nata il 17 maggio 1989, è nota in Italia soprattutto per il ruolo interpretato in Orange is the new black, dove ha recitato in 17 episodi. Ha avuto anche un ruolo in una puntata della serie tv House of Cards, l'episodio ‘Chapter 27' in cui interpretava il ruolo di una escort. Ha recitato anche nelle serie The Deuce e Channel Zero.