Lo stadio Flaminio, ora in stato di completo abbandono, deve essere ristrutturato e riaperto. Parola dell'ex numero 10 della Roma, Francesco Totti. "Al Flaminio ci sono stato da tifoso e da calciatore, ridiamo decoro e dignità allo stadio. Sabato tutti convocati con il Credito Sportivo e Retake Roma". Così l'ex capitano giallorosso e attuale dirigente della squadra capitolina in un video realizzato per cercare di coinvolgere i cittadini all'intervento di riqualificazione dell'impianto capitolino promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Retake Roma per sabato 21 aprile. "Anche Francesco Totti ci ricorda che domani è l'ora di #wakeupflaminio. Il risultato lo abbiamo già raggiunto: tutta la città è tornata a parlare del recupero dello Stadio. E pure il bello arriva domani. Vieni anche tu", si legge nella didascalia che accompagna il video sulla pagina ufficiale di Retake Roma.

in foto: La locandina dell’evento sulla pagina Facebook di Retake Roma

L'iniziativa è patrocinata da Roma Capitale, Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e Coni insieme a Fondazione Musica per Roma, Fondazione MAXXI e Lucisano Media Group.

