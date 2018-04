Un'anziana è stata investita lo scorso 6 aprile a Roma in via Gregorio VII. La figlia ha pubblicato su Facebook un appello per cercare di trovare il pirata della strada responsabile dell'incidente: "Tra le 9:30 e le 10:15 mia mamma è stata investita da un pirata della strada che è passato sulla corsia preferenziale con il rosso guidando una Mercedes grigia. Mia mamma attraversava viale Gregorio VII con il semaforo verde per i pedoni e sulle strisce pedonali chiaramente visibili nel punto di corsia preferenziale, altezza civico n.6 e 35, tra la Parrocchia di San Gregorio VII e l’Osteria dei Pontefici vicino alla fermata dell’autobus Gregorio VII/Stazione San Pietro. La persona che l’ha investita è scappata senza accertarsi delle condizioni di mia mamma, guidava un Mercedes Grigio di cui è stato trovato anche un pezzo del lato anteriore laterale destro, stava sulla corsia preferenziale e andava in direzione di Via Cavalleggeri. Faccio un appello a chiunque sia stato testimone di quell’incidente di contattarmi in privato su Facebook e su mail sara.fabrizio98@gmail.com per riuscire a rintracciare la persona che si è così resa colpevole non solo di omissione di soccorso ma anche di aver causato gravi lesioni".

L'anziana ha riportato un trauma cranico facciale, frattura di bacino, clavicola, costole, spalla, pube. Per sessanta giorni dovrà rimanere in ospedale e poi dovrà fare fisioterapia per mesi prima di ricominciare a lavorare. "Ora dico a chi è scappato: costituisciti per rispondere delle tue responsabilità e chiedere scusa a mia mamma. Mi appello al tuo senso di umanità, poteva andare peggio, ma mia mamma è viva", conclude l'appello la figlia della signora. Tra i commenti c'è anche quello di Stefano, che quel giorno è stato il primo soccorritore della donna investita: " Sono il soccorritore di tua madre , persone intorno erano tante , dicevano che a guidare fosse una donna , ma dopo aver fatto gli auguri a tua madre si sono dileguate".