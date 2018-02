in foto: L’arresto dei Casamonica in una delle loro ville all’Anagina

"Voglio acquistare la tua macchina", rispondevano all'annuncio di un'automobile in vendita. Poi davano appuntamento alla vittima a casa loro, dove minacciavano il malcapitato e lo costringevano a fare il passaggio di proprietà del veicolo gratuitamente. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato tre membri della famiglia Casamonica, residenti all'Anagnina, a Roma, con l'accusa di rapina e sequestro di persona. Hanno un'età compresa tra i 30 e i 41 anni.

La truffa dei Casamonica.

Le indagini dei militari sono cominciate nel 2016, quando una delle vittime riesce a scappare dopo la trappola dei Casamonica e a rifugiarsi nella caserma di Ciampino. Ai carabinieri racconta di essere seguito da alcune persone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il modus operandi dei Casamonica è sempre lo stesso: rispondono all'annuncio e invitano il venditore nella loro abitazione. I tre, due uomini e una donna, prendono le chiavi della macchina e minacciano il proprietario costringendolo, anche con l'uso della forza, a recarsi in un'agenzia di pratiche auto per formalizzare il passaggio di proprietà, senza sborsare un euro. Anzi, alle vittime chiedono il pagamento di una somma per il "disturbo", cioè l'aver trascorso del tempo a casa loro. I truffati vengono costretti a uscire e a prelevare i soldi in un bancomat della zona. Proprio in una di queste occasioni, uno di loro riesce a scappare e ad avvertire i carabinieri.