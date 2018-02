Carcasse di cavalli interrate, animali sottoposti a sevizie e crudeltà terribili e immotivate, abbandonati e spesso rinchiusi in gabbia senza cibo né acqua. Accadeva in un allevamento di cavalli a Tivoli. I carabinieri della Forestale di Roma, insieme ai colleghi della stazione di San Vittorino Romano, hanno sequestrato diversi animali e denunciato il proprietario per i reati di uccisione e maltrattamento di animali. Le indagini sono scattate in seguito a una denuncia presentata nei confronti dell titolare dell'allevamento, un uomo di 65 anni con precedenti specifici. da parte di alcune associazioni animaliste.

Il blitz dei carabinieri ha permesso di documentare la presenza di carcasse di animali morti nascoste sotto terra. Dagli accertamenti è emerso che gli animali sono stati sottoposti a sevizie e crudeltà. Gli animali spesso venivano abbandonati a se stessi e rinchiusi all’interno dell’area senza ricoveri adeguati, privi di cibo e acqua. Gli animali sono stati affidati in custodia ai responsabili legali di “Legambiente Onlus” e all’associazione “Progetto Islander”, le due associazioni che hanno presentato la denuncia, in attesa del trasporto in siti idonei e dell’eventuale affidamento. Le operazioni di sequestro, si legge nella nota dei carabinieri, sono state effettuate con la collaborazione di un elicottero del Gruppo Volo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare che ha monitorato il sito dall’alto consentendo la corretta individuazione degli equidi da sequestrare.