L'allarme arriva da Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, che questa mattina si è recato in visita sulle spiagge di Fregene per verificare con i suoi occhi i risultati degli ultimi giorni di mareggiata. "Ormai gli stabilimenti storici di Fregene rischiano la sparizione sotto i colpi della grave erosione", ha detto il primo cittadino, parlando di una situazione già "tragica" che si è "aggravata negli ultimi giorni, in una stagione caratterizzata da molte forti mareggiate". L'erosione delle spiagge è arrivata a danneggiare le strutture degli stabilimenti: non un buon auspicio a pochi mesi dall'apertura della stagione balneare, e da più parti si chiede che la Regione Lazio acceleri l'inizio dei lavori per l'installazione del geotubo: il procedimento per la posa e il ripascimento delle spiagge è stato approvato lo scorso mese, e ad aprile sarà pubblicato il bando di gara. Già stanziati dalla Pisana mezzo milione di euro per i lavori di tutela della costa di Fregene.

Il sindaco del Pd chiede una mano alla Regione Lazio del compagno di partito Nicola Zingaretti: In attesa che si concluda in Regione, dopo lunghe procedure, la conferenza dei servizi e si appaltino i lavori, speriamo entro aprile, per la posa del geo-tubo, non si può perdere altro tempo – prosegue – servono urgenti interventi tampone di difesa di queste strutture che rischiano il ko definitivo. Accanto però è necessaria una progettazione ed una soluzione di medio – lungo termine per prendere di petto la situazione su tutta la costa, visto che ormai l'erosione da sud sta interessando anche il centro di Fregene".

Anche dall'opposizione c'è chi alza la voce per chiedere provvedimenti urgenti, come il consigliere Giuseppe Cangemi: “Negli ultimi cinque anni mi sono battuto senza sosta affinché partisse un programma di protezione costiera che desse risultati concreti e duraturi e qualcosa finalmente si è mosso. Ma dobbiamo fare in fretta perché, ogni giorno perso, rischia di compromettere in modo irreversibile la spiaggia di Fregene. La regione faccia in modo di far partire immediatamente i lavori per il geotubo: la stagione balneare è alle porte, evitiamo di mettere in ginocchio un territorio per il quale la costa è una risorsa economica e turistica fondamentale”.