L'aeroporto di Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa per qualità dei servizi e il primo aeroporto al mondo, nel 2018, per miglioramenti ai servizi offerti ai passeggeri. A testimoniarlo sono due premi internazionali assegnati all'aeroporto romano: il “World’s Most Improved Airport 2018” è un riconoscimento che la SkyTrax, principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, conferisce ogni anno all’aeroporto che ha messo in atto il più forte miglioramento della qualità dei servizi. L'“Airport Service Quality Award” è invece un premio concesso da Aci (Airport Council International), associazione indipendente che, attraverso interviste dirette ai passeggeri, ha valutato la qualità dei servizi erogati da oltre 300 aeroporti in tutto il mondo. Fiumicino è risultato essere il miglior aeroporto europeo.

Punti di forza dello scalo romano sono l’accoglienza dei passeggeri, la cortesia e la rapidità dei controlli passaporti, il comfort, l’ordine e la pulizia dei Terminal, la visibilità e la chiarezza della segnaletica aeroportuale e dei monitor infovoli, l’organizzazione e l’efficienza generale dello scalo. “Si tratta di riconoscimenti importanti per Fiumicino e per la città di Roma. Ogni giorno operiamo progettando soluzioni per rendere sempre più semplice e positiva l’esperienza dei passeggeri in aeroporto. Cortesia, accoglienza, chiarezza delle informazioni, rapidità nei controlli di sicurezza, servizi digitali come egates e wi-fi, animazione e intrattenimento culturale, qualità del food e dello shopping, precisione ed efficienza dei processi sono diventati i tratti distintivi dell’offerta ai viaggiatori nostri ospiti. C’è ancora molto lavoro da fare, perché un aeroporto così grande e importante come Fiumicino si migliora solo grazie a un impegno quotidiano”, ha dichiarato l’AD di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis.