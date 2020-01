in foto: Katya Serra

Katya Serra, quarantatré anni, è scomparsa a Roma. Secondo le informazioni apprese, la donna di Teulada, in provincia di Cagliari, era sbarcata dalla Sardegna a Civitavecchia durante le festività natalizie appena trascorse, per andare a trovare i fratelli che si sono trasferiti sul litorale della provincia di Roma. In visita nella Capitale, i suoi famigliari non hanno avuto più sue notizie da inizio gennaio. Preoccupati che le fosse successo qualcosa, si sono rivolti alle forze dell'ordine, per denunciarne la scomparsa. Momenti di apprensione per i suoi cari che non riescono a contattarla da una ventina di giorni e che sperano torni al più presto a casa. La quarantatreenne sarebbe stata vista l'ultima volta proprio a Roma.

Katya Serra scomparsa

A divulgare la notizia la sorella Bianca, che ha pubblicato un post sui social network, pregando gli utenti di condividerlo. La sorella di Katya ha lanciato un appello per chiedere a chi l'avesse vista di contattare le forze dell'ordine: "Aiutatemi a ritrovare mia sorella, necessita di medicine e sostegno in urgenza". Come spiega Bianca, Katya è alta 1 metro e settanta, ha capelli chiari, di colore biondo scuro e occhi castani. Chiunque abbia informazioni contatti polizia, carabinieri o la sorella al numero 3887993604.