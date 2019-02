in foto: Justin Kluivert, calciatore olandese attaccante della Roma

Justin Kluivert, giocatore olandese attaccante giallorosso è stato fermato e multato dalla polizia locale mentre guidava contromano in via dei Pontefici, al centro di Roma, una manovra vietata. Gli agenti lo hanno notato avanzare in retromarcia al volante del suo Suv bianco con i vetri oscurati intento a tornare indietro per evitare di transitare nell'area pedonale di via del Corso. I vigili hanno riconosciuto il calciatore 20enne ma la sua celebrità non li ha condizionati e gli hanno fatto una contravvenzione di 150 euro. L'attaccante ha firmato il verbale e ha raggiunto il Roma Store dove ha rischiato una nuova multa per sosta in area pedonale. Poi il calciatore si è fermato a parlare con i tifosi accorsi intorno a lui per salutarlo e pensando alla partita di sabato ha ha detto con un sorriso: "Spero di segnare al derby".

Derby Lazio-Roma sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo si gioca il derby Lazio-Roma, in programma alle 20.30 all'Olimpico, il 150esimo della Capitale in Serie A. Il Prefetto di Roma Paola Basilone, dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha confermato l'orario, nonostante la richiesta della Questura di anticipare la partita alle ore 15 o 17, per motivi di ordine pubblico, evidentemente non sono state riscontrate criticità. Sono previsti circa 40mila tifosi, di cui 12mila romanisti e saranno impegnati circa mille uomini delle forze dell'ordine.

Chi è Justin Kluivert

Justin Kluivert, classe '99 è un calciatore olandese, attaccante della Roma. Si è trasferito nella capitale nell'estate scorsa e ha esordito con il club capitolino il 19 agosto, prendendo il posto di Cengiz Ünder nel match inaugurale della stagione dei giallorossi contro il Torino, valido per il campionato di Serie A. La sua prima rete con la Roma è del 2 ottobre scorso, nella UEFA Champions League contro il Viktoria Plzeň, diventando il più giovane marcatore della storia della Roma in Champions League. Il suo primo gol in serie A è del 16 dicembre nella partita col Genoa. Kluivert ha giocato in tutte le selezioni della Nazionale Olandese, con due presenze e un gol in Under-21 e ha esordito con la nazionale maggiore il 26 marzo dello scorso anno contro il Portogallo.