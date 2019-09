Di chi è il tormentone dell'estate? Di j-Ax ovviamente. L'ex bad boy di ‘Maria', il leader degli Articolo 31 e la fama da ‘cattivo ragazzo', oggi è uno dei cantanti più apprezzati del panorama italiano e la sua canzone "Ostia Lido" ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube. E, dato che la sua fortuna estiva si è basata sul X Municipio di Roma, J-Ax non poteva non partecipare all'Algida Red Party che si svolgerà proprio sul litorale laziale che ha dato il nome alla sua canzone. Il cantante si esibirà in piazza dei Ravennati a partire dalle 16 dell'11 settembre: sono migliaia le persone attese per partecipare all'evento organizzato per promuovere l'inclusione sociale e sostenere la onlus Anfass, che si occupa di abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dei diritti dei disabili.

Come partecipare all'Algida Red Party 2019

"Ho sposato fin da subito il progetto perché fin da ragazzo ho frequentato Ostia – ha dichiarato J-Ax parlando dell'Algida Red Party – Tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti dei disabili e delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione". L'evento è totalmente gratuito e per partecipare basta recarsi, a partire dalle 16, in piazza dei Ravennati: agli avventori – invitati a indossare qualcosa di rosso – sarà distribuito del gelato gratuito.

Algida Red Party 2019, sostegno alla tutela dei diritti dei disabili

"Il progetto ha come obiettivo quello di realizzare delle azioni concrete per l’inclusione sociale sul territorio. Tra queste, il sostegno ad Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, per la promozione e la tutela dei diritti dei disabili a livello nazionale ed europeo, attiva sul litorale romano da quarant’anni – spiegano in un post gli organizzatori dell'Algida Red Party 2019 – Inoltre, l’evento sosterrà altri due interventi sul territorio a favore delle persone con disabilità e dell’inclusione sociale: l’installazione di giostre inclusive adatte a persone con disabilità nel Parco canale dello Stagno di Ostia e la donazione di due nuovissime soluzioni per favorire la socializzazione ed inclusione anche in spiaggia e nell’area del Porto di Ostia".