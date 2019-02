in foto: Michele Romano morto a 26 anni a Barcellona

È giallo sulla morte di Michele Romano, 26enne trovato senza vita a Barcellona. Il suo cadavere è stato scoperto oggi, venerdì 1 febbraio, ma non è ancora noto cosa abbia provocato il decesso del giovane del Frusinate. Il ragazzo era originario di Isola del Liri e, secondo le informazioni apprese, si trovava da tempo in Spagna, dove aveva trovato un lavoro ed era rimasto in città. Al momento sono sconosciute le cause della morte: non è chiaro cosa abbia provocato il decesso del giovane, sono in corso le indagini. Sulla salma è stata disposta l'autopsia. Gli accertamenti serviranno a far luce sull'accaduto e a ricostruire le dinamiche della decesso. Gli investigatori stanno passando al vaglio tutte ipotesi. Non si esclude la pista dell'omicidio. I genitori, appresa la notizia dalle forze dell'ordine, hanno preso immediatamente l'aereo e si sono messi in viaggio verso la Capitale spagnola.

Il cordoglio del sindaco Quadrini

Isola del Liri è in lutto per la notizia della scomparsa di Michele Romano, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia del giovane, andato all'estero a inseguire i suoi sogni, dove invece ha trovato la morte. Il giovane era figlio di Pierluigi Romano, un consigliere di maggioranza del Comune. Il sindaco di isola del Liri, Vincenzo Quadrini ha espresso il suo profondo sentimento cordoglio per la perdita di un suo cittadino nel fiore degli anni e con grandi progetti, e ha detto di essere vicino al dolore dei suoi genitori.