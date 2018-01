Dal 16 gennaio apriranno le iscrizioni alle scuole d'infanzia capitoline per l'anno scolastico 2018-2019. Le domande si potranno presentare sul portale di Roma Capitale fino al 6 febbraio. Bisognerà identificarsi sul portale e accedere alla sezione ‘Servizi Online'. Il servizio è tradotto in inglese, francese, spagnolo e rumeno.

Il Campidoglio consiglia di affrettarsi ad eseguire la procedura di identificazione, "dato che è necessario inviare la documentazione richiesta (per la verifica dei dati personali) e l’iter richiede, in media, dai tre ai sette giorni dalla ricezione dei documenti".

“Abbiamo organizzato il calendario di iscrizione in modo che corrispondesse a quello delle scuole statali, con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione delle famiglie. E’ stata inoltre garantite una stabilizzazione del precariato storico dopo anni di immobilismo. Continuiamo a lavorare a una riforma dei servizi educativi di Roma Capitale. In particolare stiamo costruendo il nuovo ‘Regolamento per i servizi educativi e scolastici per i bambini nella fascia di età da zero a sei anni’, che consentirà di sviluppare una programmazione più uniforme su tutti i territori. Una novità che stiamo definendo a partire dall’ascolto e dalla partecipazione, affinché l’apprendimento diventi un processo di costruzione collettiva”, ha dichiarato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.