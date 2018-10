in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

È stato colpito da un'ischemia cerebrale, poi, si è accasciato a terra e ci è rimasto per 2 giorni, da solo dopo aver perso conoscenza. Vittima del malore è un medico di 79 anni residente a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. A dare l'allarme, arrivato nella notte, alle forze dell'ordine un conoscente della vittima che, non vedendolo da giorni, si è preoccupato. Ha chiamato i carabinieri segnalando che non riusciva a rintracciarlo. Il conoscente in realtà non sapeva con precisione dove abitasse l'uomo e i militari hanno dovuto individuare la sua abitazione prima di poter intervenire. Sul posto anche i vigili del fuoco. Prima hanno bussato, accertandosi che non rispondesse nessuno, poi, sono entrati in casa forzando la porta. Il 79enne era sdraiato sul pavimento, in stato d'incoscienza, non rispondeva. È stato soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi e si trova in stato di rianimazione. Dagli accertamenti è emerso che è stato colpito da ischemia cerebrale due giorni fa. Secondo le informazioni ricevute tuttavia, fortunatamente non è in pericolo di vita.