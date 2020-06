in foto: Foto di repertorio

Due ragazzi hanno investito un cinghiale mentre erano in sella a uno scooter. Entrambi sono rimasti feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital. Hanno riportato la frattura del polso e la rottura di alcuni denti. È successo la notte scorsa in via della Muratella a Fiumicino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri. Secondo quanto riporta il giornale locale OstiaTv, l'incidente si è verificato all'1.48 della notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno e precisamente all'incrocio tra via della Muratella e via Lingua d'Oca.

Gli altri incidenti di oggi a Roma

Sempre oggi a Roma tre persone sono rimaste ferite nel corso della mattinata di oggi, lunedì primo giugno, in seguito a un grave incidente avvenuto sull'autostrada Roma-Civitavecchia. L'incidente è avvenuto precisamente al chilometro 21 e intorno alle 10 e 30. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti un camion e un'automobile. I feriti sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza ai pronti soccorsi del Policlinico Gemelli e dell'ospedale San Camillo. È rimasto coinvolto anche un bambino di 7 anni. Poco prima delle 16 di questo pomeriggio si è verificato un incidente all'altezza dello svincolo Anagnina del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Nel pomeriggio si è verificato anche un incidente tra il Raccordo e via Tiberina in direzione di via Tiberina.