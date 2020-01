in foto: La macchina coinvolta nell’investimento su via Nettunense

Un grave incidente è avvenuto alle prime ore dell'alba di ieri – venerdì 17 gennaio – su via Nettunense ai Castelli Romani. Un uomo di 46 anni, Cosimo Mancini, è stato investito mentre attraversava la strada nella zona residenziale di Pavona Laghetto, nel comune di Castel Gandolfo. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato in gravissime condizioni, a causa delle ferite e delle lesioni riportate nel violento impatto con la Ford Focus che l'ha investito. L'uomo si trova in coma e la prognosi è ancora riservata. Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è noto per la sua pericolosità e per i gravi sinistri che negli ultimi anni qui si sono verificati, nonostante l'installazione di un semaforo.

Via Nettunense: l'incidente in cui è rimasto vittima Cosimo Mancini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo al volante della vettura non ha visto Cosimo mentre attraversava, investendolo proprio al centro della carreggiata e fermandosi successivamente a prestare soccorso e a chiedere aiuto. Il guidatore un 56enne, impiegato come operaio in una fabbrica dei dintorni, si stava recando a lavoro. A essere fatale forse una disattenzione o la scarsa illuminazione, fatto sta che Cosimo Mancino è stato sbalzato sul parabrezza della vettura e poi è volato sull'asfalto, con un impatto violentissimo sia con l'auto che con la strada. Ricoverato al Policlinico di Tor Vergata lotta ora tra la vita e la morte.