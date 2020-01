in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 83 anni e la sua compagna di 65 anni sono stati investiti nella notte lungo la via Aurelia a Santa Marinella, litorale a nord di Roma. Un'automobile guidata da un ragazzo di 32 anni del posto li ha presi in pieno. Quest'ultimo, comunque, si è fermato a prestare i primi soccorsi e ha chiamato immediatamente il 118. Soccorsi, l'uomo e la donna sono stati accompagnati d'urgenza con l'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, ma sono deceduti poche ore dopo il loro arrivo. L'83enne è morto nella notte, la 65enne all'alba di questa mattina. Dalle primissime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Santa Marinella sembrerebbe che i due abbiano attraversato sulle strisce pedonali.

Indagini in corso sull'incidente

Le indagini sono ancora in corso, ma il 32enne sarebbe risultato negativo ai test antialcol e antidroga. È stato denunciato per lesioni personali gravissime, ma presto dovrebbe essere accusato di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Marinella e gli uomini del Radiomobile di Civitavecchia. I militari stanno ascoltando in queste ore alcuni testimoni che potrebbero aver visto l'incidente.