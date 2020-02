in foto: Immagine di repertorio

La donna di sessantacinque anni investita nella mattina di venerdì 21 febbraio su via Tuscolana, è morta sabato 22 febbraio in ospedale: troppo gravi le ferite riporta nell'incidente. L'incidente in cui è rimasta vittima è avvenuto attorno alle 11.00 all'altezza di via di Campo Romano. Qui l'uomo al volante di una Opel Corsa si è immediatamente fermato per prestare soccorso chiedendo aiuto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al Policlinico di Tor Vergata, dove è stata ricoverata in condizioni gravissime e dove si è spenta dopo 24 ore di agonia. Da quanto si apprende l'uomo è stato sottoposto ai test per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, risultando negativo. I rilievi del caso sono stati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale. Ora il conducente dell'auto coinvolta potrebbe essere indagato per omicidio stradale.