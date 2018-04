Grave incidente stradale, questo pomeriggio, in via Trionfale a Roma: una donna, della quale non si conoscono ancora le generalità, è stata investita. Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Smart, il cui conducente si è fermato subito dopo l'impatto per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna, in codice rosso, all'ospedale San Filippo Neri.

Le condizioni della donna sono molto gravi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Municipale di Roma, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto, ancora poco chiara, e per determinare eventuali responsabilità.