Una ragazza di 19 anni è stata investita da un autobus in via Salvatore Gasbarra a Dragona. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 16.20 di martedì 12 maggio: la giovane stava camminando quando, per cause ancora da accertare, è stata investita dal mezzo. Portata in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunte le pattuglie del Gruppo X Mare della Polizia Locale per i rilievi e gli agenti del commissariato Lido di Ostia per gli accertamenti del caso e appurare la dinamica dell'incidente. A quanto si apprende, il conducente si sarebbe fermato a soccorrere la giovane e ha chiamato il 118. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come mai la giovane sia stata investita dall'autobus.

Gli incidenti di oggi a Roma

Non si tratta dell'unico incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi. Nel pomeriggio di oggi è stato chiuso un tratto dell'A24 tra via di Portonaccio e la Tangenziale Est in direzione di via Salaria. La chiusura si è resa necessaria a causa di uno scontro tra una macchina e una moto. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti gravi. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, ha dovuto chiudere la strada per il tempo necessario alle operazioni di rimozione della moto a terra. Un altro incidente si è verificato nella galleria della Nuova circonvallazione interna tra Nomentana e Salaria: anche in questo caso la strada è stata chiusa dalla Polizia Locale per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada.