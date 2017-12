È stata investita mentre attraversava la strada ed è finita in ospedale con numerose ferite, anche se non sarebbe in pericolo di vita. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Villanova, frazione del Comune di Guidonia, nella provincia di Roma: la donna stava attraversando via Maremmana Inferiore, all'incrocio con via Salvo D'Acquisto, quando è stata improvvisamente centrata da un'automobile che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Immediati i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, hanno trasportato la donna all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove le sono stati riscontrati numerosi traumi che, per fortuna, non mettono in pericolo la sua vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, che hanno chiuso la strada interessata al traffico automobilistico, generando notevoli rallentamenti che si sono protratti per diversi minuti. Ai vigili urbani, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.