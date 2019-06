Paura in strada a Torvaianica, frazione di Pomezia, dove un'auto ha investito un anziano. L'episodio è accaduto giovedì 20 giugno, sul litorale della provincia a Sud di Roma. Secondo le informazioni ricevute, una coppia di anziani, marito e moglie, stavano attraversando la strada camminando sulle strisce pedonali sul Lungomare delle Sirene, quando, improvvisamente, un automobilista, di cui al momento non si conosce l'identità, ha urtato l'uomo per poi darsi alla fuga. A rimanere ferito un 83enne che, a seguito dell'impatto con il veicolo, è caduto a terra, mentre la donna si è salvata. A dare l'allarme i residenti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute dell'uomo rimasto vittima dell'investimento, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Nel frattempo i passanti hanno cercato di individuare il veicolo responsabile dell'accaduto ma della macchina e del suo conducente non c'era traccia.

Caccia al pirata della strada

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato al Policlinico Città di Pomezia. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno ricoverato a seguito delle ferite riportate e lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Presenti per i rilievi del caso, i carabinieri della Compagnia di Pomezia. I militari hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e stanno indagando per trovare il pirata della strada che ha investito l'anziano ed è scappato senza prestare soccorso. Non è chiaro se nella zona in cui è avvenuto l'investimento siano presenti delle videocamere di sorveglianza: le immagini riprese potrebbero aiutare a chi indaga a trovare l'auto e a risalire al suo proprietario. È caccia all'uomo.