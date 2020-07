in foto: Immagine di repertorio

Si è costituito alle forze dell'ordine l'automobilista che alla guida della sua macchina ha travolto e ferito gravemente un ciclista ad Alatri, per poi continuare la marcia. L'uomo si è presentato ieri pomeriggio in caserma e ha raccontato di essere lui il responsabile dell'investimento e ha spiegato ai militari di non essersi fermato a prestare soccorso per paura. I carabinieri hanno ascoltato il suo racconto e la sua versione dei fatti e lo hanno denunciato per il reato di omissione di soccorso. Appresa la drammatica notizia, che nel giro di qualche ora si è diffusa tra in città ed è rimbalzata sui social network, gli utenti hanno espresso il loro sdegno per l'iniziale comportamento dell'automobilista. Nel frattempo i cittadini fanno il tifo per la vittima, ora in condizioni critiche, affinché possa riprendersi presto.

Il ciclista investito è grave

Si trova in gravi condizioni di salute il ciclista investito dall'auto nel pomeriggio di martedì scorso ad Alatri. Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma, lotta tra la vita e la morte. Cinquantenne, originario di Veroli, era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando in località Mole Bisleti, quando, improvvisamente e per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto lo ha urtato, facendolo sbalzare dalla sella e cadere violentemente a terra. Subito dopo l'impatto l'automobilista si è appunto dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso. A soccorrerlo il personale sanitario che date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito serie, lo ha trasferito in eliambulanza nel nosocomio della Capitale.