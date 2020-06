Un bambino di otto anni è rimasto ferito dopo che un'auto lo ha investito in via Bagnatica, in zona Valle Muricana. Il sinistro risale alla serata di lunedì scorso 8 giugno, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano le ore 19 e il piccolo si trovava in strada, insieme alla madre, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha urtato. L'investimento è avvenuto a poche ore di distanza dall'incidente mortale in cui è rimasto vittima Mattia Roperto, il quattordicenne travolto intorno alle 23 da una Peugeot 108 guidata da un ventiduenne, risultato positivo al test tossicologico, mentre attraversava la strada all'Infernetto.

Bimbo dimesso con sette giorni di prognosi

Al volante dell'auto che ha urtato il bimbo di otto anni in via Bagnatica c'era un trentacinquenne, che in un primo momento si è fermato scendendo dal veicolo per prestare soccorso al bambino, per poi risalire a bordo della vettura e andarsene subito dopo. Ricevuta la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso il piccolo trasportandolo in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Arrivato nel nosocomio di via di Grottarossa, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. Dimesso dall'ospedale, ha ricevuto una prognosi di una settimana.

Automobilista denunciato per omissione di soccorso

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale XV Gruppo Cassia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e raccolto le informazioni utili a risalire al responsabile. I vigili urbani in breve tempo hanno rintracciato il veicolo e il conducente, che però non era in casa. Gli agenti lo hanno trovato sul luogo di lavoro, dov'è stato raggiunto con la collaborazione dei carabinieri, denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente.