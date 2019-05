in foto: Blatte e formiche trovate in un locale del centro storico di Roma

Blatte, formiche e sporcizia ovunque. Per questo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato e chiuso un'attività di somministrazione del centro storico della Capitale. La decisione è stata presa, per l'appunto, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie e per la presenza di blatte e formiche all'interno dei locali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" nell'ambito di alcuni controlli eseguiti in tutto il centro storico della Capitale. In particolare i vigili hanno sequestrato un esercizio che si trova nel Rione Trevi di Roma, nel cuore della città, a causa di numerosi insetti e della sporcizia trovata all'interno del locale. Il personale, riferisce il comando della polizia locale in una nota, ha svolto controlli accurati che hanno fatto scattare la chiusura del locale, che ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Come si vede nelle fotografie scattate dai vigili urbani all'interno dell'esercizio, le formiche si trovavano ovunque e in particolare vicino alle prese elettriche, mentre le blatte sono state trovate vicino agli stipiti delle porte. L'esercizio, come detto, è stato chiuso e sigillato.