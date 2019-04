Tra le mura di Palazzo Chigi è andata in scena la presentazione della prossima edizione degli Internazionali di tennis, giunti alla 76esima edizione. Sarà Roma ad ospitare la manifestazione. Alla conferenza, oltre al sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e al presidente del Coni Giovanni Malagò, era presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha annunciato delle novità per il Foro Italico: "È in dirittura d'arrivo la copertura per il campo Centrale del Foro Italico, per vivere lo spazio tutto l'anno. Avere un palazzetto che consente di ospitare altri sport farà impennare le attività nella Capitale". Sui tempi di realizzazione la sindaca ha così risposto: "Stiamo parlando della copertura del campo centrale del tennis, ma in realtà stiamo facendo uno slalom tra vari permessi". La Raggi ha poi espresso soddisfazione per l'inizio della manifestazione, che ospiterà i tennisti di tutto il mondo: "Insieme stiamo portando a casa un vero successo. Si tratta di un evento che ricopre un ruolo fondamentale per l'intera città". Soddisfazione condivisa anche da Malagò: "Se questa manifestazione gode di così alto successo – ha aggiunto il presidente del Coni – è dovuto alla credibilità del nostro sistema sportivo".

Roma verso il grande tennis

Roma è dunque pronta ad accogliere la 76esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia che, a partire dal 6 fino al 19 maggio, si terranno al Parco del Foro Italico. Sarà possibile ammirare tennisti del calibro di Novak Djokovic, Rafa Nadal e altri nuovi talenti, come Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Incerta la presenza di Roger Federer, comunque presente nella "entry list". Molte le protagoniste, con Serena Williams che torna al Foro Italico dopo tre anni di assenza. Insieme a lei anche Maria Sharapova e Naomi Osaka. Per i tifosi azzurri ci sarà la possibilità di tifare molti atleti italiani, da Sara Errani a Fabio Fognini, passando per Andreas Seppi e Marco Cecchinato. Curiosità per le prestazioni di Camila Giorgi e Matteo Berrettini. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha espresso soddisfazione per la crescita del tennis negli ultimi anni. In occasione dell'incontro a Palazzo Chigi ha voluto ricordare che "gli Internazionali sono un piccolo colosso sportivo, in crescita da 15 anni. Contiamo di battere il record del 2017 e ci aspettiamo di avere oltre 220mila spettatori paganti in una settimana".