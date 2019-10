Applicazioni e potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale in mostra alla "Maker Faire Rome – The European Edition" in programma a Roma dal 18 al 20 ottobre 2019. Tra le dimostrazioni previste c'è anche un torneo triangolare di robot calciatori, la "RoboCup" con protagoniste le squadre della Sapienza di Roma e di altre due università provenienti da Svizzera e Germania. Un torneo nel quale sistemi robotici umanoidi, completamente autonomi, si affronteranno in partite di calcio, mettendo alla prova metodi e tecniche di intelligenza artificiale allo stato dell’arte.

Maker Faire Rome: dal 18 al 20 ottobre l'evento dedicato all'innovazione tecnologica

"Maker Faire Rome" è l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera. La manifestazione parte il 18 ottobre con l’Educational Day dedicato alle scolaresche da tutta Italia (l’anno scorso furono 27mila gli studenti accolti). Il pomeriggio di venerdì, dalle 14, Maker Faire si apre al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a tema per una superficie espositiva di oltre 100mila mq. La suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a diventare parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Research.

Sette padiglioni 100mila metri quadrati di esposizione per 600 progetti in mostra

Oltre mille progetti provenienti da oltre 40 nazioni sono arrivati dalle varie call e oltre seicento progetti verranno messi in mostra. Il curatore della MFR 2019 è Massimo Banzi, co-founder di Arduino, indicato dal settimanale "The Economist" come uno dei fautori della “nuova rivoluzione industriale” messa in atto dal movimento Maker. "Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma – è una grande piattaforma e un grande momento di networking dove l’innovazione dall’alto si incontra con l’innovazione dal basso. Un luogo dove la tecnologia è alla portata di tutti e l’interazione è la caratteristica principale".