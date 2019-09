Insoddisfatto per l'eredità, ha aggredito il padre anziano, colpendolo ripetutamente con un ombrello, fino a mandarlo in ospedale. L'episodio di violenza domestica è accaduto ieri sera a Patrica, piccolo centro in provincia di Frosinone. Protagonista un figlio violento, risultato a seguito dei controlli svolti dalle forze dell'ordine un assuntore abituale di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Supino lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e costretto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Non era la prima volta che picchiava il padre, ma le violenze andavano avanti da tempo.

Aggredisce il padre con un ombrello

Secondo le informazioni apprese, l'uomo aveva bussato alla porta di casa del padre e avrebbe iniziato ad attaccarlo per questioni relative all'eredità. Insoddisfazioni e lamentele che hanno innescato una violenta lite. Il 32enne, preso dalla collera, ha afferrato un ombrello e ha colpito il padre più volte con il manico, tra le grida dell'anziano, che tentava inutilmente di ripararsi dalle percosse. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno udito le urla dell'uomo e hanno chiamato i carabinieri.

Il padre anziano in ospedale con lesioni a un braccio

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i militari che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. Il 32enne è finito in manette e non potrà allontanarsi da casa, mentre ‘anziano è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Il paziente ha riportato lesioni a un braccio ed è stato medicato.