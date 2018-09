in foto: Blatte e sporcizia trovate in tre locali di viale Marconi

Insetti nel cibo e nei locali di tre attività commerciali nella zona di viale Marconi e Portuense. Ieri mattina 27 settembre gli agenti del Gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con personale Asl Roma 3, hanno proceduto alla chiusura di un’attività commerciale di Trastevere a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate. Hanno svolto un sopralluogo all'interno dei locali e delle cucine e lo scenario che si sono trovati davanti è stato raccapricciante: sporcizia ovunque e blatte, vive e morte, anche negli alimenti. Inoltre il cibo era conservato male e, gran parte, scaduto. Si tratta solo dell’ultima operazione scaturita nell’ambito dei controlli congiunti della polizia locale con la Asl nel campo della sicurezza alimentare.

Insetti e blatte nei ristoranti della zona Portuense

Nei giorni precedenti, il personale ha svolto mirati controlli in altre attività della zona Portuense, riscontrando gravi illeciti a livello igienico-sanitario e nella conservazione delle merci in due locali, di laboratorio e tavola calda, che hanno determinato l'immediata sospensione delle attività. Accertate anche alcune irregolarità amministrative per le quali i titolari hanno ricevuto una multa per una somma complessiva di 10mila euro. Gli interventi hanno permesso di punire i titolari per evitare conseguente dannose per la salute dei consumatori.