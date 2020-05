in foto: Immagine di repertorio

Inseguimento tra Alessandrino e Collatino nella periferia di Roma, dove due persone a bordo di un'auto hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri e speronato una volante della Polizia di Stato. A finire in manette un diciannovenne e un trentasettenne di nazionalità bosniaca provenienti dal campo rom di via Salviati e Candoni, nullafacenti e con precedenti a proprio carico, che sono stati arrestati dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e dagli agenti del Commissariato Roma Prenestino. L'accusa della quale dovranno rispondere è di lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato. Il trentasettenne alla guida dell'auto ha ricevuto anche una multa, perché senza patente e il veicolo è stato squestrato. Sottoposti al rito direttissimo, il trentasettenne deve rispettare l’obbligo di dimora, mentre il diciannovenne è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.

Dieci giorni di prognosi per due poliziotti

I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i carabinieri erano in via Alessandrino per i consueti controlli sul territorio, quando hanno notato i due uomini a bordo di un'auto e gli hanno fatto segno di fermarsi. Ma i due alla vista dei militari si sono dati alla fuga: ne è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, dove l’auto ha sbandato e ha terminato la corsa contro un palo di un segnale stradale posto al margine della carreggiata. Nel frattempo a supporto dei carabinieri è arrivata una volante della Polizia di Stato, che i due uomini in fuga hanno speronato, nel tentativo di far predere le proprie tracce. Poco dopo carabinieri e poliziotti hanno bloccato la macchina e li hanno arrestati. A seguito dello speronamento, per gli agenti della volante è stato necessario recarsi in pronto soccorso. Entrambi medicati all’Ospedale Vannini, sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi.