Inseguimento da film sul Raccordo finisce dopo 11 chilometri nel campo rom di Candoni

Fuga ad alta velocità di due giovani di 25 e 26 anni che non si fermano all’alt intimato loro dalle forze dell’ordine. La corsa è terminata, dopo aver provocato un incidente e seminato il panico tra gli automobilisti, dentro il campo rom di via Candoni dove in un primo momento erano riusciti a far perdere le proprie tracce.