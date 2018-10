Tre rapinatori romani sono stati arrestati nella giornata di ieri – martedì 2 ottobre – dopo uno spettacolare inseguimento avvenuto sull'autostrada A1, nel tratto tra Orte e Roma in direzione della capitale. La banda era in fuga con un bottino di 20.000 euro dopo aver rapinato un ufficio postale nel comune di San Venanzio, frazione di Spoleto in Umbria, travestiti da finanzieri. Il terzetto ha tentato di farsi aprire la cassaforte vagheggiando di un controllo forti del loro travestimento ma, vistisi scoperti, hanno spintonato i dipendenti arraffando il denaro presente nelle casse dandosi poi alla fuga.

I rapinatori in trasferta stavano rientrando nella capitale dopo aver messo a segno il colpo, quando sono stati intercettati dalla Polizia Stradale che è riuscita a bloccarli dopo diversi chilometri di inseguimento ad alta velocità sull'autostrada, come in un film d'azione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il denaro rubato, le divise delle fiamme gialle utilizzate nella rapina, un taglierino e una pistola.