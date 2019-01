in foto: Foto di repertorio

Inseguimento con sparatoria sulla via Portuense a Roma. Una volante della polizia si è messa all'inseguimento di un'automobile rubata nei dintorni di largo la Loggia. La corsa dei ladri, però, non è durata a lungo, perché l'Audi rubata dopo poche centinaia di metri si è schiantata su un'altra vettura che era ferma a un semaforo. I due malviventi a bordo sono scappati a piedi, subito inseguiti dagli agenti.

I residenti, riporta il Messaggero, riferiscono di aver sentito alcuni spari e che probabilmente ad aprire il fuoco sarebbero stati i poliziotti. Questa versione, per ora, non viene né confermata né smentita. Sotto shock, ma rimasto praticamente illeso l'autista della vettura incidentata al semaforo. Sul posto sono arrivate altre volante e in totale sono circa dieci le pattuglie che tuttora stanno cercando i due ladri d'automobile, che hanno fatto perdere le loro tracce nonostante l'inseguimento a piedi da parte dei poliziotti.