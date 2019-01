Lo scorso mercoledì sera la band romana Inna Cantina Sound ha tenuto un concerto a Bagnaia, frazione di Viterbo. Quando i musicisti sono scesi dal palco e stavano cominciando a caricare sul furgoncino strumenti e amplificatori sarebbero stati accerchiati e aggrediti da un gruppetto di persone a causa dei testi delle loro canzoni e delle parole pronunciate dal palco. Un membro del gruppo sarebbe finito La stessa band ha raccontato l'episodio in un post pubblicato su Facebook:

È inammissibile che nel 2019 succedano ancora episodi di violenza e fascismo contro chi esprime il suo pensiero attraverso la musica.

L’aggressione fisica e verbale che abbiamo subito ieri a fine concerto è un fatto grave che scegliamo di condividere e denunciare pubblicamente: alle due di notte a Bagnaia (VT), mentre caricavamo gli strumenti dopo un bellissimo concerto, siamo stati accerchiati e insultati per i versi delle nostre canzoni da un gruppetto di fascisti e uno di noi e’ finito al pronto soccorso per i pugni ricevuti.

Evidentemente questa è la gente che ancora oggi c’è in Italia, ma noi non smetteremo di cantare la nostra musica e portare avanti le nostre idee. Nonostante le minacce non ci fermeremo mai nel portare avanti un messaggio antifascista e antirazzista e nel combattere ogni giorno per un mondo migliore.

Ringraziamo l’organizzazione e tutte le persone che hanno ballato e cantato con noi e che ora ci stanno scrivendo esprimendoci la loro solidarietà.

Eravate in tanti, gente di cuore, ed è quella la migliore risposta che abbiamo già dato a tutto.

L’Italia non sarà mai nera!