in foto: Gli ovuli ingoiati dal corriere della droga

All'interno dello stomaco aveva 120 ovuli di cocaina, circa 1,2 chili di droga, cioè 6mila dosi pronte ad essere vendute e dal valore complessivo di circa 120mila euro. Per cercare di scappare ai controlli della polizia il giovane corriere della droga, un 24enne nigeriano, ha ingerito tutti gli ovuli, ma durante la perquisizione gli agenti lo hanno visto nervoso, quasi come in preda a crisi di panico e per questo hanno deciso di sottoporlo ad accertamenti radiologici. L'esame svolto in un ospedale romano non ha lasciato dubbi e così il ragazzo è stato arrestato per traffico di droga.

I risultati della radiografia: il 24enne aveva ingerito 120 ovuli di cocaina

Il 24enne nigeriano era appena sceso da un treno proveniente da Ventimiglia quando è stato fermato da una pattuglia alla stazione Termini di Roma. Alla vista degli agenti ha subito cambiato strada, ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Come detto, nonostante l'esito negativo dei controlli, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a una radiografia a causa del suo comportamento. L'esame ha evidenziato come il ragazzo avesse ingerito ben 120 ovuli di cocaina purissima. Nella mattinata di ieri il giovane nigeriano, si legge in una nota diffusa dalla questura di Roma, stato arrestato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere di Regina Coeli.