Incidente questa mattina in via Nomentana. Chiusi al traffico tratti di via Chiana e via Guido Mazzoni. Restringimento di carreggiata per dissesto del manto stradale in via Ostiense. Indetto per oggi lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico; il servizio sarà assicurato solo fino alle 08:30 e dalle 17:30 alle 20:00. Manifestazioni ed eventi con conseguenti disagi alla circolazione durante l'arco della giornata in piazza Re di Roma, via Molise, zona Stadio Olimpico e fra piazza Vittorio Emanuele II e piazza della Madonna di Loreto. Più nel dettaglio

In auto

Via Guido Mazzoni, fra largo Guido Mazzoni e circonvallazione Nomentana, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Nomentana, intersezione con via Val d'Ossola, possibili rallentamenti causa incidente.

Via Ostiense, fra via Giulio Rocco e il civico 131, restringimento di carreggiata causa dissesto del manto stradale.

Via Chiana, fra via Volsinio e via Sebino, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

Oggi trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb a livello nazionale. L'agitazione interesserà, dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, la rete Atac e le linee bus gestite dalla Roma Tpl.

Manifestazioni ed eventi