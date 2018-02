Info viabilità Roma giovedì 8 febbraio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Incidente in via di Torrenova. Lavori e possibili disagi alla circolazione in via Ardeatina e piazzale Clodio. A Ponte di Nona previsti rallentamenti per le linee autobus 314 e 555. Manifestazioni in giornata in piazza Apollodoro, via Filippo Meda, piazza Oderico da Pordenone, via dei Monti Parioli e viale Giuseppe Mazzini.